Vor 20 Jahren war die Infineon-Tochter Infineon IT Services einer der ersten Mieter im Lakesidepark Klagenfurt - mit 80 Mitarbeitern. Die Relevanz des Tochterunternehmens ist in diesen Jahren gestiegen. 460 Beschäftigte beschäftigt Infineon IT Services aktuell, davon 300 in Klagenfurt. Weltweit werden von Klagenfurt aus 159 Infineon-Standorte mit 60.000 Mitarbeitern in 39 Ländern betreut. Infineon IT Services verantwortet und betreibt weltweit alle wesentlichen IT-Funktionen im Konzern. Es geht um nichts Geringeres als den reibungslosen Ablauf der IT-Systeme im Infineon-Netzwerk - rund um die Uhr.