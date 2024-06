Im Jänner hat ein Liter Diesel in der Steiermark im Schnitt 1,627 Euro gekostet, im Februar kratzte der Liter-Preis an der Marke von 1,7 Euro – und ging dann sukzessive auf 1,608 Euro im Mai zurück. Im Juni (bis einschließlich 24. Juni) lag der Durchschnittspreis für einen Liter Diesel in der Steiermark bei 1,587 Euro – und damit auf dem bisher niedrigsten Monatswert in diesem Jahr, wie der ÖAMTC mitteilt. Auch österreichweit hat der Dieselpreis mit 1,585 Euro je Liter im Juni den niedrigsten Durchschnittswert seit Jahresbeginn erreicht.

Für Super kann der ÖAMTC kein Jahrestief vermelden, auch wenn die Preise zuletzt ebenfalls rückläufig waren. Im Vergleich zum Vormonat gab er um knapp fünf Cent von 1,648 auf 1,602 Euro nach. Sowohl für Diesel als auch Super gelte in Österreich aber ein gewisses Preisgefälle. So kostet ein Liter Diesel im Westen – in Tirol und Vorarlberg – im Juni-Schnitt weiterhin mehr als 1,6 Euro.

Sowohl der Autofahrerklub als auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) verweisen vor dem nahenden Sommerreiseverkehr auf teils beträchtliche Preisdifferenzen in Europa. Im beliebtesten Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher, Italien, koste eine Tankfüllung von 50 Litern Diesel um rund fünf Euro mehr als hierzulande, 50 Liter Eurosuper kosten gar um rund zwölf Euro mehr, so der VCÖ. In Kroatien, der zweitbeliebtesten Urlaubsdestination der Österreicher, kosten 50 Liter Diesel indes um rund drei Euro weniger als in Österreich und 50 Liter Eurosuper um rund vier Euro weniger. Sowohl in Kroatien als auch in Slowenien gelten amtlich regulierte Spritpreise (wobei in Slowenien Autobahntankstellen ausgenommen sind), die alle zwei Wochen festgelegt werden.

Wer mit dem Auto auf Reisen ist, kann innerhalb von Österreich über den Spritpreisrechner der E-Control (www.spritpreisrechner.at) Preisvergleiche vornehmen. Via Routenplaner des ÖAMTC (oeamtc.at/routenplaner) kann ebenfalls nach der günstigen Tankstelle im Umkreis gesucht werden.