Günther Kerle geht in die Verlängerung: Er wurde erneut einstimmig zum Vorsitzenden und Sprecher der österreichischen Automobilimporteure gewählt. Für Kerle ist es die bereits vierte Amtszeit, als Stellvertreter wurden Mag. Gregor Strassl, Vorstandsvorsitzender Wolfgang Denzel Auto AG, und Mag. Wolfgang Wurm, Geschäftsführer Porsche Austria, wiedergewählt. Als Sprecher der österreichischen Nutzfahrzeugimporteure wurde Mag. Franz Weinberger, ehem. MAN Truck & Bus, einstimmig bestätigt.

Die Geschäfte des Arbeitskreises der Automobilimporteure führt weiterhin Christian Pesau.

Kerle gilt als kritischer Kopf. „Die motorisierte individuelle Mobilität muss jedenfalls auch in Zukunft leistbar bleiben, das ist unsere oberste Priorität. Die Automobilwirtschaft ist Leitbranche der produzierenden Wirtschaft in Österreich, wir werden uns auch in den kommenden Jahren dafür einsetzen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen dem gerecht werden“, so der wiedergewählte Sprecher der österreichischen Automobilimporteure.

Der Arbeitskreis der Automobilimporteure stellt eine eigens geregelte Interessenvertretung innerhalb der Industriellenvereinigung dar. Mitglieder sind die österreichischen Automobilimporteure und die Vertriebsgesellschaften der internationalen Automobilhersteller.