Studie zu KI-Anwendungen: Mehr Produktivität und weniger Arbeit erwartet

Künstliche Intelligenz kann Wirtschaftsleistung in Österreich um ein Fünftel heben, so eine aktuelle Studie. Die Arbeit werde wesentlich produktiver, dieser Zuwachs könnte gesellschaftlich aufgeteilt werden – in Freizeit oder höhere Einkommen, so Ökonom Christian Helmenstein.