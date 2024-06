Regenwetter mag einem manchmal die Laune trüben, allerdings nicht, wenn der KSV1870 in Klagenfurt zum 14. Sommerfest in sein Büro lädt. Nicht nur Standortleiterin Barbara Wiesler-Hofer zeigte strahlende Laune, sondern auch die zahlreichen Gäste. Umso mehr, da in Kärnten aktuell das Insolvenzgeschehen keineswegs so trüb ist, wie in einigen anderen Bundesländern, was die Expertin bei der kurzen Begrüßung hervorstrich. „Es ist auch sehr positiv, dass es zu einer Verlagerung von abgewiesenen zu eröffneten Verfahren gekommen ist, was für mehr Transparenz sorgt“, betonte Wiesler-Hofer, die dieses Jahr kurz überlegt hatte, ob das Sommerfest vielleicht gar nicht mehr so gefragt ist. Doch die Gäste konnten sie überzeugen, es sei ein „Highlight der Saison“.