In den heimischen Gemeinden, Städten und Regionen passieren so viele herausragende Projekte, die den Alltag der Menschen noch besser machen möchten. Sie haben Einfluss auf unser Wohlbefinden und auch darauf, wie wir unser Leben in der Gemeinde, Region, in unserem Bundesland wahrnehmen. Oftmals sprechen sich diese Projekte nicht weit genug herum. Das will die Kleine Zeitung ändern: mit dem Primus VOR, der für Verantwortung, Öffentlichkeit und Regionalität steht.