Mit E-Mobilität und Photovoltaik-Anlagen haben die mehr als 25.000 Mitglieder des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes immer wieder bei ihren Einsätzen zu tun. Mit den Folgen des Klimawandels wie Sturmschäden auch. So sei es nur naheliegend gewesen, wie Kommandant Rudolf Robin erläutert, dass sich der Landesfeuerwehrband schon früh zu neuer, klimafreundlicher Energiegewinnung bekannte und einen Masterplan für das Gebäude in der Rosenegger Straße in Klagenfurt erstellte. „Die Feuerwehr ist für uns ein unentbehrlicher Partner bei Störungsfällen nach Unwettern und ein Vorreiter bei der Energiewende“, betont Kelag-Vorstand Reinhard Draxler. Bis 2025 werde es in Kärnten 50.000 PV-Anlagen auf Dächern geben und auch Freiflächen-PV-Anlagen.

„Der Landesfeuerwehrverband war der erste, mit dem wir vor vier Jahren einen PV-Contracting-Vertrag geschlossen haben“, sagt Adolf Melcher, Geschäftsführer der Kelag Energie & Wärme. Im Rahmen dieser Vereinbarung übernimmt die Kelag-Tochter die Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb der PV-Anlagen und der Kooperationspartner nutzt den gewonnenen Strom in Form einer Pacht. Kärntenweit wurde das Modell bereits für 84 Gewerbe- und Industriebetriebe mit einer Leistung von elf Megawatt realisiert.

Für Blackout gerüstet

Mit dem ersten Teil der PV-Anlage konnte der Landesfeuerwehrverband seine Stromkosten um 30 bis 40 Prozent reduzieren. Nun erfolgt eine Erweiterung um rund 600 Paneele. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 250.000 Euro. „Damit wird der Landesfeuerwehrverband bilanziell klimaneutral“, sagt Melcher. Der Strombedarf am Standort könne bilanziell selbst erzeugt werden. „Wir sind auch für einen Blackout ausgestattet und können uns in so einem Fall zehn Tage mit Strom versorgen“, sagt Robin.

Die rund 450 Feuerwehr-Häuser in Kärnten seien in Sachen Energiewende ebenfalls bereits auf einem guten Weg. Mehr als die Hälfte seien auf Initiativen der Gemeinde bereits mit PV-Anlagen ausgerüstet. Jene, die in einem Blackout-Fall Anlaufstelle für die Bevölkerung – also sogenannte Leuchttürme sind – verfügen auch über Speicher und Notstromaggregate.