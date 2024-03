Die US-Bundesanwaltschaft hat eine weitreichende Anklage gegen den Technologiekonzern Apple wegen mutmaßlicher illegaler Monopolbildung beim iPhone erhoben. Justizminister Merrick Garland, der zugleich oberster Ankläger des Landes ist, reichte die Klage bei einem Bundesgericht im Bundesstaat New Jersey ein, wie sein Ministerium am Donnerstag mitteilte. Darin wird Apple vorgeworfen, den Wettbewerb zu unterdrücken und den Verbrauchern exzessive Preise abzuverlangen. Wenn nicht gegen das Unternehmen vorgegangen werde, „wird Apple sein Smartphone-Monopol nur weiter ausbauen“, erklärte Garland. Die Firma nutze ihre starke Marktposition auch aus, um von Software-Entwicklern, Inhalte-Anbietern oder kleineren Firmen zusätzliches Geld zu erhalten.

In den vergangenen Jahren hatte die US-Regierung auch die Alphabet-Tochter Google, die Facebook-Mutter Meta und den Online-Händler Amazon vor Gericht gezerrt. Die Klage wegen des georteten wettbewerbswidrigen Verhaltens drückte die Apple-Aktie am Donnerstag tiefer ins Minus – um bis zu gut drei Prozent – und weiten damit ihre früheren Verluste von rund einem Prozent aus.

Hersteller von Hardware-Geräten wie der Smart-Tracker-Hersteller Tile werfen Apple jedoch seit langem vor, die Nutzung der iPhone-Sensoren einzuschränken, während Apple eigene Konkurrenzprodukte entwickelt, die einen besseren Zugang haben. Apple begann mehrere Jahre nach der Markteinführung eines ähnlichen Produkts von Tile mit dem Verkauf von Airtags, die an Gegenständen wie Autoschlüsseln angebracht werden können, um sie bei Verlust wiederzufinden. In ähnlicher Weise hat Apple den Zugang zu einem Chip im iPhone eingeschränkt, der kontaktlose Zahlungen ermöglicht: Kreditkarten können dem iPhone nur über Apples eigenen Dienst Apple Pay hinzugefügt werden. Apple argumentiert seit langem, dass es aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen den Zugang von Drittentwicklern zu bestimmten Nutzerdaten und zur iPhone-Hardware beschränkt.

Dritte Kartellklage des US-Justizministeriums

Die neue Kartellklage gegen Apple ist die dritte des US-Justizministeriums in den letzten 14 Jahren, aber der erste Fall, in dem der iPhone-Hersteller beschuldigt wird, seine marktbeherrschende Stellung unrechtmäßig aufrechtzuerhalten, hieß es zuletzt in einem „Bloomberg“-Bericht. Zudem muss sich Apple in einem Kartellrechtsstreit mit dem Videospielehersteller Epic Games auseinandersetzen und steht wegen seines iMessage-Dienstes, der nur auf den Apple-Geräten funktioniert, in der Kritik.