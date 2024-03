Rund 200.000 Tonnen Altlglas pro Jahr kann die neue Anlage in Laverton im australischen Melbourne verarbeiten. Damit ist sie die größte Glasrecyclinganlage Australiens – und das ist nicht nur ein Meilenstein für Visy, dem nach eigenen Angaben größten Hersteller von Flaschen aus Recyclingglas in Australien und Neuseeland. Ein Meilenstein ist es auch für Redwave im steirischen Eggersdorf. Das Unternehmen, Spezialist für sensorgestützte Sortiermaschinen, lieferte die Anlage mit einem Investitionsvolumen von 20 Millionen Euro an seinen Bestimmungsort.