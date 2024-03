Die Staatsanwaltschaft München I soll bereits seit Ende November ein Verfahren gegen Unternehmer René Benko (46) eingeleitet haben. Der Verdacht: Geldwäsche. Das berichtet die „Bild“-Zeitung am Sonntag.

Dreistellige Millionenbeträge sollen demnach über das Firmengeflecht des Österreichers ins Ausland gebracht worden sein. Noch gibt es allerdings seitens Behördensprechern weder eine Bestätigung noch ein Dementi .

Am Landesgericht Innsbruck wurde indes am vergangenen Freitag das Insolvenzverfahren eröffnet. Benko stellte einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren – legte aber keinen Sanierungsplan vor. Deswegen wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Was das für den Tiroler Investor und sein in Stiftungen geparktes Vermögen bedeutet lesen Sie hier.