Erhöhte Werte von giftigem Bor im Trinkwasser oder mit Hexachlorbenzol (HCB) belastetet Fische in Flüssen – das sind zwei von einigen möglichen Auswirkungen von Altlasten, die in Kärnten in den vergangenen Jahren aufgetreten sind und die Bevölkerung stark verunsichert haben. Wie das Umweltbundesamt in seinem jüngsten Bericht festhält, sind in Österreich aktuell 344 Altlasten bekannt, davon sind 190 saniert oder gesichert. Bei weiteren 57 Altlasten laufen derzeit Sanierungsmaßnahmen.