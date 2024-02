Im Wettbewerb um Mitarbeiter wird es immer wichtiger, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nimmt dabei einen besonders hohen Stellenwert ein, wie Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibl-Miedinger bei der Preisverleihung betonte. 80 Einreichungen gab es heuer. Eine Experten-Jury wählte daraus die drei Top-Unternehmen in insgesamt fünf Kategorien.

Rekord von 80 Einreichungen

Dass das Thema in den steirischen Betrieben an Bedeutung gewinnt, zeigt sich, wie Eibl-Miedinger betonte, an der Rekordzahl von über 80 Einreichungen. Eine Jury aus Expertinnen und Experten wählte aus allen Einreichungen die drei Top-Unternehmen in fünf Kategorien aus. Zu den Bewertungsfaktoren für familienfreundliche Maßnahmen zählten unter anderem die Flexibilität von Arbeitszeit und -ort sowie das betriebliche Angebot im Bereich Weiterbildung und Kinderbetreuung. Abgewickelt wurde der Wettbewerb im Auftrag des Wirtschaftsressorts des Landes von der Creative Industries Styria.

So sehen Sieger aus