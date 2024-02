Wer sich in der Welt der Start-ups bewegt, kennt den Namen Maximilian Nimmervoll (39): Über seine Teddy Beteiligungs GmbH ist der Krumpendorfer mit Sitz in Wien an 13 Firmen mit digitalen Geschäftsmodellen beteiligt. Auch in Kärnten ist der Sprößling aus der Feinkost-Dynastie Zehrer nicht unbekannt: Seine „Diamir-Holding“ beschäftigt in Klagenfurt 15 Mitarbeiter, er gründete mit Johannes Eder (Humanomed) die „Coding-School Wörthersee“, an mehreren Kärntner Start-ups ist er beteiligt.