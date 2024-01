Seit Jahren bringen sich die Bundesländer mit ihren jeweiligen Wunschprojekten dafür in Stellung. Am Donnerstag präsentierten Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und ÖBB-Chef Andreas Matthä das „Zielnetz 2040“: Die Abhandlung ist nichts Geringeres als die Planungsgrundlage für den Ausbau des Schienennetzes in Österreich, das 255 Millionen gefahrene Zugkilometer im Jahr ermöglichen soll - das Eineinhalbfache der heutigen Verkehrsleistung von Innkreis- bis zu Pyhrnbahn, von Donauufer- bis Rheintalbahn. Insgesamt umfasst der Plan Maßnahmen von 26 Milliarden Euro (zu heutigen Preisen).