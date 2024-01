Der finnisch-chinesische Sportausrüster Amer Sports will bei seinem geplanten Börsengang in New York einem Bericht zufolge bis zu 1,8 Milliarden Dollar (1,65 Mrd. Euro) einnehmen. Der Eigentümer von Marken wie „Wilson“-Tennisschläger, „Salomon“- und „Atomic“-Ski oder „Peak Performance“-Kleidung wolle 100 Millionen Aktien für 16 bis 18 Dollar verkaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Die offizielle Ankündigung sei innerhalb weniger Tage zu erwarten. Reuters hatte in der vergangenen Woche von Insidern erfahren, dass Amer Sports bei dem Börsengang mit rund zehn Milliarden Dollar bewertet werde und eine Milliardensumme erlösen wolle. Die Erstnotiz sei noch im Jänner zu erwarten.

Bis 2019 an der Börse in Helsinki gelistet

Organisiert wird die Emission von den US-Investmentbanken Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan und Morgan Stanley. Amer Sports war bis 2019 an der Börse in Helsinki gelistet, bis ein Konsortium um den chinesischen Sportartikel-Riesen Anta Sports das Unternehmen von der Börse nahm. Damals war Amer Sports mit fünf Milliarden Dollar bewertet worden. Zu den Eigentümern gehören auch die Beteiligungsfirma FountainVest und der chinesische Internet-Konzern Tencent.

Knapp ein Fünftel des Umsatzes erwirtschaftet Amer Sports auf dem chinesischen Markt, 2020 waren es erst acht Prozent. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres hat Amer Sports 3,05 Milliarden Dollar umgesetzt, das ist ein Plus von fast 30 Prozent.