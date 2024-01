Flächenmäßig fünfmal so groß wie Österreich, bei ähnlich vielen Einwohnern: Schweden weist viele Unterschiede, aber auch so manche Gemeinsamkeit mit Österreich auf. Die trotz Wintereinbruchs hierzulande derzeit größte Differenz ist wohl am Thermometer abzulesen: Auf bis zu Minus 43 Grad fiel die Quecksilbersäule in den ersten Jännertagen im Norden Skandinaviens.