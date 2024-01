Zu einem überraschenden Wechsel in der obersten Chefetage kommt es bei der Merkur Versicherungsgruppe: Ingo Hofmann (53), seit Anfang 2020 Vorstandsvorsitzender des Grazer Konzerns, wird das Unternehmen verlassen. Das bestätigt Hofmann auf Anfrage. „Es ist tatsächlich so, dass die Merkur Versicherung und ich zukünftig getrennte Wege gehen werden. Leider sind wir uns nach vier gemeinsamen und erfolgreichen Jahren in wichtigen und entscheidenden Zukunftsthemen und damit der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Unternehmens nicht mehr einig“, so Hofmann. „Trotz offener und wiederholter Kommunikation meiner Ziele für die Merkur mit dem Aufsichtsrat und dem Gesamtvorstand ist es mir nicht mehr gelungen, den Aufsichtsrat wie auch meine Vorstandskollegen von meiner und bisher erfolgreichen Zukunftsvision und Strategie für die Merkur zu überzeugen“, teilt er in einer „persönlichen Stellungnahme“ mit.