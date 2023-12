Ab Jahresbeginn 2024 kann in Niederösterreich um Unterstützung im Rahmen eines Pakets für Gastronomie und Tourismus, darunter auch die Wirtshausprämie, angesucht werden. Insgesamt stehen vier Millionen Euro zur Verfügung, ein Betrieb kann bis zu 100.000 Euro Förderung erhalten. Das Land wolle einen „Beitrag leisten, um die Wirtshauskultur mit gezielten Förderungen zu stärken“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung.

„Das klassische Wirtshaus in Niederösterreich ist unter Druck. In den vergangenen knapp 25 Jahren hat jedes dritte Gasthaus in unserem Bundesland geschlossen“, teilte Mikl-Leitner anlässlich eines Besuchs von Gaststätten in St. Margarethen an der Sierning (Bezirk St. Pölten-Land) zum Start des Pakets mit. Die Wirtshausprämie wird – wie von der schwarz-blauen Landesregierung im Herbst präsentiert – nach dem Vorbild Tirol übernommen. Dabei wird in Orten, in denen die Verpflegungssituation gefährdet ist, eine einmalige Unterstützung in der Höhe von 10.000 Euro für die Neueröffnung oder Übernahme des einzigen Gasthauses in der Gemeinde gewährt. Voraussetzung ist ein „regionales Speisen- und Getränkeangebot“.

Modernisierung und Attraktivierung

Den größten Teil des Fördervolumens macht der Aussendung zufolge die „Gastgeber-Förderung 2024“ für Modernisierung und Attraktivierung von Gastronomie und Hotellerie aus. Der Zuschuss beträgt bis zu 20 Prozent des Investitionsvolumens – maximal 40.000 Euro. Unterstützung gibt es etwa für einen neuen Gastgarten, die Einrichtung der Gaststube oder energieeffiziente Küchengeräte. Weiters gibt es eine Gründungs- und Übernahmeförderung sowie Services und Beratungen durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Um Förderung können 1. Jänner Klein- und Mittelbetriebe der Tourismus- und Freizeitwirtschaft, also Gastronomie oder Hotelbetriebe sowie Campingbetriebe und Betriebe der Privatzimmervermietung, ansuchen. Bis zur Ausschöpfung des verfügbaren Budgets, längstens aber bis Ende 2024, können Anträge über das Wirtschaftsförderungsportal des Landes Niederösterreich gestellt werden.