Aus der Arbeitslosigkeit in die unternehmerische Selbstständigkeit. Was für manch einen möglicherweise völlig illusorisch klingen mag, wird durch das Unternehmensgründungsprogramm (UGP) des AMS immer wieder zur Realität. Die aktuellen Zahlen aus der Steiermark lassen sich sehen: So gründeten alleine im heurigen Jahr fast 700 Personen, exakt waren es 697, mit UGP-Hilfe eine Firma und schufen als Jungunternehmen mehr als 130 zusätzliche Arbeitsplätze.

Ganz den Zuckerseiten des Lebens haben sich etwa Martina Rappold und Claudia Haas verschrieben: Die zwei Meisterkonditorinnen lernten sich im UGP des AMS Steiermark kennen und gründeten daraufhin heuer in Graz eine Backstuben-WG. Haas bietet mit „Oh Cookie“ über einen Onlineshop „New York Style Cookies“ in ganz Österreich an, die ausgebildete Architektin Rappold kreiert in ihrer Auftragskonditorei „Martisserie - Mehlspeisenboutique“ einzigartige Torten. „Der Start in die Selbstständigkeit ist nicht immer einfach, aber das UGP hat uns von Anfang an ein Gefühl der Sicherheit gegeben und so den Start erleichtert“, schildern die beiden.

Übersetzung und Lohnverrechnung

Auf eine eher ungewöhnliche Kombination von Dienstleistungen setzt Neo-Unternehmer Jihad Albalkhi: Der gebürtige Syrer absolvierte in seinem Heimatland eine kaufmännische Ausbildung mit Schwerpunkt Buchhaltung, nach mehreren beruflichen Stationen in Österreich erfolgte im Februar 2023 der Gang in die Selbständigkeit. Der diplomierte Personalverrechner unterstützt einerseits Klein- und Mittelbetriebe bei der Lohnverrechnung und bietet andererseits Übersetzungs- und Dolmetschdienste in Arabisch und Deutsch an.

Ebenfalls vom Programm profitierte Anna Habermann – sie versendet bei „Flora Frisch“ frische, farbenfrohe Schnittblumen für zu Hause oder den Arbeitsplatz, wahlweise auch als Blumenabo. Habermann ist dankbar für Initiativen wie das UGP: „Der Schritt in die Selbständigkeit ist immer mit Ungewissheit verbunden. Sich zu Beginn finanziell unterstützt zu wissen, lässt einen ruhiger schlafen.“

Anna Habermann © AMS

Zu Beginn des Programms steht eine Überprüfung der konkreten Unternehmensidee auf ihre Realisierbarkeit, daraufhin folgt eine mehrmonatige Vorbereitungsphase bei der damit vom AMS beauftragten alea & partner GmbH. Während der UGP-Zeit erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter gewissen Voraussetzungen weiterhin das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe, im Anschluss daran für zwei Monate die Gründungsbeihilfe. „Die Neo-Unternehmerinnen und -Unternehmer erhalten das nötige betriebswirtschaftliche Rüstzeug über Einzelberatungen und Workshops“, sagt AMS-Chef Karl-Heinz Snobe.