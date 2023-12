Zweieinhalb Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hing der Kärntner Vorzeigebetrieb Haslinger Stahlbau in Feldkirchen „noch komplett am Gas“, sagt Geschäftsführer Arno Sorger. Diese Abhängigkeit konnte Haslinger mittlerweile abschütteln und scheute hohe Investitionskosten nicht: 5,7 Millionen Euro nahm der Stahlbau-Spezialist aus seinem Eigenkapital in die Hand.