Rund eine Million Flaschen Gurktaler Alpenkräuter werden im Durchschnitt pro Jahr im In- und Ausland verkauft. Das hätte sich der Weitensfelder Kaufmann Richard Bittner, der im Jahr 1956 die Marke erfunden hat, damals wohl nicht gedacht. Bereits 2008 hat die deutsche Semper Idem Underberg AG die Marke erworben, die 2013, als die Schlumberger-Anteile abgespalten wurden, mit der Kräuterspirituosen-Marke Rossbacher sowie den Unternehmensbeteiligungen an Zwack Unicum und Underberg in der Gurktaler Aktiengesellschaft zusammengefasst wurde.