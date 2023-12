Nachdem die bereits fünfte Verhandlungsrunde für einen neuen Handels-Kollektivvertrag gescheitert ist, berät die Gewerkschaft nun über die weitere Vorgehensweise. Konkrete Pläne sollen dann am Dienstag bekannt gegeben werden, hieß es von der Gewerkschaft GPA am Montagnachmittag zur APA. Am Marienfeiertag und am zweiten Weihnachtseinkaufssamstag hatte die Gewerkschaft Kundgebungen organisiert und es hatte vereinzelt Warnstreiks gegeben. Aktionen gab es unter anderem in Graz und Klagenfurt.