Der Schladminger Boardsport- und Lifestylehändler Blue Tomato setzt seinen Expansionskurs im stationären Handel fort. So wurde gerade der erste Shop in Belgien eröffnet. Konkret wurde ein 240 Quadratmeter großes Geschäft im historischen Zentrum von Antwerpen eröffnet. Mittlerweile betreibt das Unternehmen damit bereits 85 Shops in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen, Schweden sowie Finnland. Gegründet wurde „Blue Tomato“ im Jahr 1988 vom ehemaligen österreichischen Snowboard-Europameister Gerfried Schuller. „Blue Tomato“ zählt mit über 850 Beschäftigten und mehr als 450.000 Produkten nach eigenen Angaben zu den weltweit größten Online-Händlern im Bereich Snowboard, Freeski, Surf, Skateboard und Streetstyle. Die Seite blue-tomato.com registriere mittlerweile bis zu 125.000 Besucher täglich, wird betont.

„Nach den erfolgreichen Sommermonaten in Deutschland und den Niederlanden freuen wir uns sehr, endlich auch in Belgien den Schlüssel drehen zu dürfen”, wird Tillmann Ruprecht, Director of Sales and Service bei „Blue Tomato“, in einer Aussendung zitiert. „Antwerpen, Gent, Brügge oder Leuven sind Städte, in denen bereits sehr viele unserer Kundinnen und Kunden leben, wir verzeichnen eine große Anzahl an Online-Bestellungen aus dieser Region. Jetzt sind wir endlich auch direkt vor Ort präsent.“