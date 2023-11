Hohe Inflationsraten, zurückhaltende Konsumenten und unsichere geopolitische Entwicklungen haben die ersten drei Quartale des Jahres 2023 geprägt. „In solch herausfordernden Zeiten ist es uns ein besonders großes Anliegen, unsere Kunden dabei zu unterstützen, sich gegen Risiken abzusichern und gute Veranlagungsentscheidungen zu treffen“, erklärte Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer bei der Präsentation der neuen Zahlen: Der Periodenüberschuss der BKS Bank nach Steuern betrug 132,7 Mio. Euro; ein Zuwachs von 85 Mio. Euro im Vergleich zum 30. September 2022. Neben dem Zinsüberschuss, der auf 184,8 Mio. Euro stieg, trug das Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen ebenfalls markant zur Ergebnissteigerung bei. Es kletterte von 22,8 Mio. EUR auf 72,4 Mio. EUR.

Leichtes Kreditwachstum

Die Nachfrage nach Krediten war verhalten: Die Forderungen an Kunden erreichten 7,3 Mrd. Euro, was einem Kreditwachstum von 1,8 Prozent seit dem Jahresultimo 2022 entspricht. Nachdem das österreichische Bruttoinlandsprodukt in den vergangenen beiden Quartalen schrumpfte und ein baldiger Konjunkturaufschwung nicht in Sicht ist, wurden die Kreditrisikovorsorgen angehoben. Damit sichert sich die BKS Bank vor einem höheren Risiko aus möglichen Insolvenzen ab. Zum 30. September 2023 betrugen die Kreditrisikovorsorgen 38,6 Mio. EUR, ein Anstieg um 18,3 Mio. EUR im Vergleich zum 30. September 2022.

Das Leasinggeschäft erzielte erneut erfreuliche Ergebnisse. Insgesamt betrug der Forderungswert konzernweit zum 30. September 634,8 Mio. EUR. Das Volumen neu eingeräumter Leasingfinanzierungen seit Jahresbeginn belief sich auf 221,1 Mio. EUR. Leasinggesellschaften betreiben wir in Österreich, Slowenien, Kroatien, der Slowakei und in Serbien. Unsere „jüngste“ Leasinggesellschaft befindet sich in Serbien. Sie nahm mit April 2023 ihre Arbeit auf.

Primäreinlagen und Bilanzsumme

Die Bilanzsumme des BKS Bank Konzerns betrug zum 30. September 10,6 Mrd. Euro und nahm im Vergleich zum Jahresultimo leicht zu. Auch bei den Primäreinlagen kann ein Zuwachs vermeldet werden: Sie betrugen Ende September 7,9 Mrd. Euro und legten damit leicht um 0,3 Prozent zu. Während in den vergangenen Jahren vor allem täglich fällige Einlagen auf Konten und Sparbücher gefragt waren, hat sich die Entwicklung in den vergangenen drei Quartalen aufgrund der Zinswende deutlich verändert: „Wir konnten erfreulich hohe Zuwächse bei den Termineinlagen verbuchen. Diese Entwicklung lässt sich durch die attraktive Zinslandschaft erklären, die wir unseren Kunden nach der Zinswende – in Verbindung mit einer längeren Bindungsdauer – anbieten können. Sehr gefragt war, mit einem Gesamtvolumen von 293 Mio. EUR, unser online abschließbares Mein Geld-Konto fix.“

Nachhaltige Produkte boomen

„Unser nachhaltiges Produkt- und Leistungsangebot, das wir in den vergangenen Monaten erneut erweitert haben, trifft auf eine große Nachfrage. So haben wir unter anderem zwei Green Bonds* platziert, mit denen ein Projekt zur Gewinnung erneuerbarer Energie finanziert wird. Wir sind auch stolz darauf, dass wir im Privatkundengeschäft mittlerweile in jeder Produktsparte – Sparen, Veranlagen, Finanzieren oder Konto – eine grüne Alternative bieten können“, sagt Stockbauer. Ein Erfolgsnachweis sei in diesem Bereich unter anderem die Verdreifachung der Anzahl unserer „grünen“ Girokonten, der Natur & Zukunft-Konten, innerhalb von zwölf Monaten. Die auf den Konten liegenden Gelder werden ausschließlich für Finanzierungen mit ökologisch nachhaltigem Verwendungszweck verwendet. Mit dem Abschluss eines Kontos tragen Kunden außerdem zur Biodiversität der heimischen Wälder und zum Klimaschutz bei, indem die BKS Bank in die Wiederaufforstung von Objektschutzwäldern investiert.

Neu im Vorstand

Im dritten Quartal, nämlich am 01. September 2023, hatte Claudia Höller ihren ersten Arbeitstag als Risikovorständin. Gemeinsam mit Dietmar Böckmann erweitert sie das Vorstandsteam der BKS Bank. Der Vorstand der BKS Bank besteht damit seit 01. September aus der Vorstandsvorsitzenden Herta Stockbauer und den Vorstandsmitgliedern Nikolaus Juhász, Alexander Novak, Dietmar Böckmann und Claudia Höller.