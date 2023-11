Thomas Zenz ist niemand, der für die Beschreibung des Weltuntergangs zu haben ist. So auch diesmal. „Ich denke, unsere Branche steht besser da als viele andere“, sagt der Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer betont optimistisch. Ja, die trübe konjunkturelle Lage mache auch vor den Werbetreibenden nicht halt und koste zurzeit manch aktuelles Projekt. Dafür steige der Bedarf nach langfristigeren „Strategieprojekten“, wie Zenz schildert – „die Unternehmen haben jetzt mehr Zeit, über nachhaltige Kommunikation nachzudenken“. In Summe gelte, wie in so vielen anderen Wirtschaftssegmenten: „Die, die rennen, machen ein Geschäft“.

Welche Markttrends Zenz beobachtet? „Full-Service-Agenturen gibt es kaum mehr“, Spezialisierung und ein Fokus auf „Produktbündel“ zahle sich aus. Besonders viel Augenmerk wird in der Kreativwirtschaft freilich auf alle Anwendungen gelegt, die mit Künstlicher Intelligen (KI) ausgestattet sind. „Keine KI ist keine Option“ sei einer der Leitsprüche, die Zenz im eigenen Unternehmen ausgibt. Ebenso wie eine Pflicht, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sechs Stunden pro Woche mussten sich die Mitarbeiter mit KI-Anwendungen beschäftigen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin die technologische Richtung geht.

KI sei jedenfalls gekommen, um zu bleiben, sagt Zenz. Die Sorge, dass die Technologie viele Jobs kosten könne, teilt er nicht: „Wir werden das schon stemmen. Die Technologie ist da und wir werden sie pragmatisch einsetzen.“

270 Einreichungen für den Panther

Weniger Pragmatismus und mehr Innovation stand indes Donnerstag-Abend im Zentrum der Kreativwirtschaft. Immerhin wurde mit dem Green Panther der steirische Werbepreis verliehen. 270 Einreichungen von 93 Agenturen und Kreativen ritterten heuer um die Panther, entschieden wurde zunächst online via Vor-Voting und abschließend von einer Fachjury. Dass auch 40 „Newcomer“ einreichten, ist für Thomas Zenz Zeugnis einer „starken Nachwuchsszene“.

Die Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation zählt zurzeit in der Steiermark 3425 aktive Mitglieder. In Summe arbeiten laut der Gruppe „20.000 Mitarbeiter in der Kreativwirtschaft“. 3000 Beschäftigte zählen die knapp 550 steirischen Arbeitgeber-Agenturen, der überwiegende Rest arbeitet als Ein-Personen-Unternehmen. „Für den Standort Steiermark ist die Kreativszene eine ganz wichtige Ressource, deren Wirken weit über das Bundesland hinausstrahlt“, heißt es indes von Wirtschaftskammer-Chef Josef Herk.