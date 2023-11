Zumindest bei der Wortwahl sind deutliche Annäherungen zu erkennen: „Das Verhalten der Gewerkschaften ist absurd, das versteht niemand mehr“, kritisiert Arbeitgebervertreter Christian Knill, Obmann des Fachverbands der Metalltechnischen Industrie (FMTI). Hubert Holzapfel, steirischer Landessekretär der Produktionsgewerkschaft kommentiert die auch in siebenter Runde gescheiterten Kollektivvertragsverhandlungen mit den Worten: „Das Vorgehen der Arbeitgeber ist völlig unverständlich, sie wollen es offenbar wissen.“ Die Gewerkschaft will die eintägigen Streiks nun – in verschärfter Form – wieder aufnehmen.

In der Steiermark stehen die ersten Streikziele bereits fest. So soll gleich am Dienstag bei den Magna-Betrieben in Ilz und Lannach gestreikt werden, am Mittwoch dann bei Magna in Graz – laut Holzapfel ab 10 Uhr für jeweils acht Stunden. Bei der Voestalpine sei ab Dienstag, 14 Uhr, sogar ein 24-stündiger Ausstand geplant. Am Mittwoch stehe dann auch ein Streik bei Böhler in Kapfenberg auf dem Programm, so Holzapfel. Bis Dienstagfrüh sollen der Streikfahrplan für die nächsten Tage dann weiter Kontur annehmen. Die nächste KV-Runde bei den Metallern soll erst nächste Woche, am 30. November, terminisiert worden sein.