Weil die Kollektivvertrags-Verhandlungen der Metaller am Montag abermals gescheitert sind, wird jetzt wieder gestreikt - auch am Voestalpine-Standort in Leoben-Donawitz und bei der VA Erzberg. In Leoben ist der gesamte Standort der Voestalpine betroffen, wo man sich gerade noch für den 24-stündigen Streik rüstet. Los geht es ab 14 Uhr, im Bereich des „Einser-Portiers“, verkündet Alexander Lechner, Betriebsratsvorsitzender der Voestalpine Stahl Donawitz GmbH.