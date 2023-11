Volkswagen-Chef Oliver Blume hat ein Elektroauto in der Preiskategorie um 20.000 Euro für die zweite Hälfte des Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Eine Entscheidung dazu sei zwar noch nicht gefallen, sagte er am Mittwoch bei einer Veranstaltung der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich bin aber davon überzeugt, das wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts kommen.“ Der deutsche Autobauer will 2025 ein Elektroauto für weniger als 25.000 Euro auf den Markt bringen.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ein Segment tiefer gehen müssen.“ Der wichtigste Hebel, um die Kosten von Elektroautos zu reduzieren, sei die Batterie. Der Volkswagen-Konzern setzt auf eine Einheitszelle. Dadurch könnten die Kosten der Batterie auf die Hälfte gesenkt werden, sagte Blume.