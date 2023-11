2025 feiert das Humomed-Rehazentrum in Althofen sein 50-jähriges Bestehen. Begonnen hat man mit einem Moorschwimmbecken, bis heute ist das Haus Kern der Humanomed-Gruppe mit Sitz in Klagenfurt. Die Eigentümerfamilie Eder investiert laufend in das sieben Häuser umfassende Zentrum, in dem 450 Mitarbeiter beschäftigt und 630 Patienten betreut werden.