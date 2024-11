Der letzte Ton von Simon Stadlers Medley-Version des Udo Jürgens-Songs „Ich war noch niemals in New York“ und Frank Sinatras „New York, New York“, der durch das Grazer Orpheum hallt, wird von rutschenden Stühlen und tosendem Applaus abgelöst. Keine der mehr als 700 Leserinnen und Leser Kleinen Zeitung, die an dem Abend zu Ehren des 10. Todestages des Kärntner Ausnahmekünstlers im Saal Platz fanden, hielt es mehr auf den Sitzen.

Der gesamte Abend zur Nachschau im Video.