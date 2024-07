Kamala Harris ist die Frau der Stunde. Seit US-Präsident Joe Biden erklärt hat, für keine weitere Amtszeit zu kandidieren, gilt sie als die Favoritin für die Kandidatur der Demokraten. Doch wer ist die Frau, die erste Präsidentin der USA werden könnte? Was prägte sie in ihrer Karriere? Und wie grenzt sie sich politisch vom republikanischen Kandidaten Donald Trump ab? Die Antworten gibt es in unserem Video-Porträt.