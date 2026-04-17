Zutaten

500 g Karotten

500 ml Wasser

4 EL Olivenöl

1 Lorbeerblatt

Liebstöckel (frisch oder getrocknet)

Frischer Salbei

Salz, Pfeffer

2 EL Weißweinessig

1 Becher Hüttenkäse

500 g Nudeln (Tortiglioni)

Video - So wird es gemacht

Zubereitung

Die Karotten waschen und mit einem Sparschäler schälen. Die Schalen in einenTopf geben und mit Wasser aufgießen.

Zum Kochen bringen, salzen, ein Lorbeerblatt und etwas Liebstöckel dazugeben. Kurz köcheln lassen.

Für die Dekoration von den Karotten ein paar feine Streifen mit dem Sparschäler abschälen und mit etwas Olivenöl, Weißweinessig und Salz marinieren.

Die Karotten in feine Scheiben schneiden und in Olivenöl gut anbraten. Mit dem Karottensud aufgießen und kurz kochen lassen. Die Karotten sollen nicht zu weich werden.

Etwa ein Drittel der Sauce herausnehmen, fein pürieren und wieder dazugeben. Dadurch wird die Sauce sämig und bekommt etwas Bindung. Die Sauce mit Salz, Pfeffer und etwas Weißweinessig abschmecken.

Die Nudeln in reichlich Salzwasser kochen, mit der Sauce vermengen und mit fein geschnittenem Salbei abschmecken.

Die fertigen Nudeln mit Hüttenkäse, den marinierten Karottenstreifen und ein paar Salbeiblättern anrichten.