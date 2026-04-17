Zutaten

4 große Weizentortillas

1 Dose weiße Bohnen oder Kidneybohnen

2 reife Tomaten

2 Frühlingszwiebeln

1 rote Zwiebel

200 g Käse gerieben (Gouda, Edamer …)

Frische Kräuter

1 TL Paprikapulver

Salz, Pfeffer

Olivenöl zum Braten

100 g Sauerrahm zum Anrichten

Video – So wird es gemacht

Zubereitung

Die Bohnen in einem Sieb waschen, abtropfen lassen und in eine Schüssel geben. Tomaten in kleine Würfel schneiden und zu den Bohnen geben. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und mit wenig Olivenöl marinieren.

Kräuter und Frühlingszwiebeln fein schneiden und dazugeben. Alles vermengen und abschmecken.

Auf die Hälfte der Tortillas etwas Käse geben, Gemüsemischung darauf verteilen, nochmals Käse darüberstreuen und zusammenklappen.

Die Quesadillas in einer Pfanne von beiden Seiten goldbraun braten.

Mit Sauerrahm anrichten.