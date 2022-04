Mütter sind die wahren Helden – das ist auch im Lipizzanergestüt Piber so, wo man gerade in die Zielgerade der heurigen Fohlensaison einbiegt. Und natürlich kann man sich auch am Muttertag davon überzeugen, wie gut sich die Stuten um den berühmten schwarzen Nachwuchs kümmern. Das Team des Gestüts in Piber überrascht seine Gäste am 8. Mai mit einem besonderen Programm.