Eine große Ehre wurde dem in Voitsberg lebenden und aus dem Kosovo stammenden Künstler Haxhi Fejzullahu zuteil. Nach der Präsentation eines Teiles seiner Werke in der Botschaft der Republik Kosovo in Wien wurde ein Gemälde von ihm in einer kosovarischen Zeitung als Titelbild verwendet. Der Künstler beschäftigt sich in seinen Werken nicht nur mit den Kulturen seiner alten und seiner neuen Heimat, er setzt sich auch mit zeitkritischen Themen auseinander. So entstand auch das Bildnis „Verloren in der digitalen Welt“.

© Karl Mayer

„Mein Bild wurde als Titelseite bei der Profilzusammenfassung der satirischen, sozialen und kulturellen Zeitschrift „HiTHi Qesh“ aus Kosovo ausgewählt“, freut sich Fejzullahu.