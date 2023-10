Mit Videos und Fotos. Ruth Rothschädl kam vor 106 Jahren in Norwegen zur Welt und zog mit ihrem Mann 1950 in die weststeirische Stadt Köflach. Erst mit 100 Jahren übersiedelte sie ins dortige Seniorenzentrum, wo sie ihren hohen Geburtstag feiert.

Auf unglaubliche 106 Jahre Lebenserfahrung kann Ruth Rothschädl bereits zurückblicken. 106 Jahre, in denen sie auch mehr als so mancher Mitmensch durchleben musste, wie Tochter Solweig erzählt: "Vielleicht ist aber genau das die Basis dafür, dass sie so alt wird. Sie ist wirklich zäh." Da muss auch die Jubilarin selbst lachen, für die im Volkshilfe Seniorenzentrum in Köflach am Mittwoch eine gemütliche Feier organisiert wurde.