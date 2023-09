Der ESV Zangtal feierte kürzlich sein 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass organisierte der Eisschützenverein am Samstag, 23. September ein Hobbyturnier in Voitsberg. Zahlreiche "Moarschaften", wie sich die Vierermannschaften beim Eisschießen nennen, nahmen an den kameradschaftlichen Spielen teil.