Es gibt nur wenige Geschäfte, in denen man guten Gewissens einkaufen kann, schlechte Produktionsbedingungen oder unfaire Löhne stehen im Handel leider an der Tagesordnung. Nicht so in den knapp 90 Weltläden in Österreich. Genau am Mittwoch, 20. September, feiert der Weltladen Voitsberg seinen 28. Geburtstag. "Beim Kauf von unseren Produkten hat man die Gewissheit, dass sie von Kleinbauern oder Genossenschaften stammen, die sonst kaum Chance auf dem Markt hätten", sagt Maria Weiß, die seit 2017 Geschäftsführerin des Voitsberger Weltladens ist.