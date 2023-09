Schraubenzieher, Bohrer und Co. wurden im "Haus des Lebens" in Voitsberg schon aus der Ecke geholt. Denn am Samstag, dem 16. September, treffen sich in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 25b nämlich wieder viele Menschen, um von 8 bis 12 Uhr gemeinsam Defektes zu reparieren, guten Kaffee zu trinken und die Umwelt zu schonen. Der Grund: In fast jedem Haushalt gibt es Gegenstände, die nicht mehr gut funktionieren, aber zu schade zum Wegwerfen sind. Meist verstauben sie dann im Keller, dabei muss man oft nur wissen, welche Schraube gedreht werden muss, damit ein Gerät wieder funktioniert.