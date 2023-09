In der "villahafner" wird beim ersten Keramik-Symposium gewerkt

Mit Fotoserie. Bis 10. September erarbeiten vier Künstlerinnen und ein Künstler beim ersten Keramik-Symposium in der "villahafner" neue Werke. Am Mittwoch, dem 6. September, können Besucher an der Arbeit teilhaben, am Wochenende gibt es eine Ausstellung.