"Es ist alles gut gegangen, aber die Produktion war doch schwieriger als gedacht", resümiert Ida Hafner am letzten Drehtag des noch heuer erscheinenden Musical-Films der villahafner. Statt des in den vergangenen Jahren üblichen "analogen" Generationenmusicals wird man die jüngste Darbietung der Schauspielerinnen und Schauspieler auf der großen Leinwand genießen können. "Wenn alles nach Plan läuft, können wir im November im Dieselkino Lieboch Premiere feiern", so Hafner.