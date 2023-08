Wasser Marsch! Das gilt in diesem Sommer leider auch oft fürs Wetter, und so hatten sich Alex (14), Paul (14) und Otto (15) wettertechnisch nicht gerade die beste Woche für einen Schwimmbad-Test ausgesucht. Andererseits: So hatten sie Platz, mussten nirgendwo anstehen und nahmen die Freibäder noch genauer unter die Lupe. Und ihr Resümee ist mitunter erstaunlich.