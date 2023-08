Was manche Fußballer von Rapid, Austria Wien oder ein Großteil der erfolgreichen Sturm-Elf um Sportdirektor Andreas Schicker und Bomber-Legende Mario Haas gemeinsam haben? Sie tragen Brillen aus dem Familienbetrieb Lasnik in Rosental. Sogar bei der heurigen Emmy-Verleihung war Stefan Maier vom Rosentaler Musikhaus mit einer eigens angefertigten Sehhilfe aus der Lasnik-Kollektion auf dem „roten Teppich“ vertreten. Das Unternehmen in Rosental wurde 1996 gegründet und wächst seither beständig. Seit 2008 werden in der Weststeiermark auch Hörgeräte angeboten, der zweite Store in Graz, der sich seit 2021 gegenüber vom Frankowitsch in der Stempfergasse befindet, hat sich der Optik verschrieben.