Wenn psychische Erkrankungen den Lebensweg mit Stolpersteinen pflastern, sind Einsamkeit und Isolation oft nicht weit. Der Bedarf an seelischer Unterstützung ist auch im Bezirk Voitsberg groß. Deshalb bietet der Verein "pro humanis" auch hier niederschwellige und alltagsnahe Hilfe an. Derzeit sind 15 ehrenamtliche Sozialbegleiterinnen und Sozialbegleiter in der Region tätig. Auf der Warteliste stehen jedoch mehr als 40 Personen, die soziale Begleitung dringend benötigen. Daher sucht pro humanis nach weiteren Sozialbegleitern im Bezirk Voitsberg.