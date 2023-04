Dass der April gern macht, was er will – das ist bekannt. Die alte Wetterweisheit soll sich am Donnerstag, dem 13. April wieder einmal bewahrheiten. Auf höher gelegenen Straßen der Süd- und Weststeiermark, darunter auf Koralpe, der Weinebene, Soboth, Pack, Gaberl und Gleinalm, dürfte Frau Holle noch einmal ihr Bettzeug ausschütteln. "Ein Italientief bringt diese Wetterlage mit sich, gleichzeitig kommt ab Donnerstag kalte Lift hinzu, deshalb muss man mit ergiebigem Niederschlag rechnen", erläutert Markus Bratschko von der Asfinag, der die Autobahnmeisterei Unterwald leitet.