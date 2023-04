Maria Trattner, die in Polen geboren wurde, lebt seit 15 Jahren in Graz und heiratete 2018 nach Maria Lankowitz. "Gemalt habe ich schon immer gerne, aber in Polen konnten sich meine Eltern eine Kunstschule für mich nicht leisten", erzählt die Künstlerin, die bis 2021 in Graz beim Land Steiermark gearbeitet hat.