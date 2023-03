In das geplante Großprojekt "Lipizzaner-Resort" in Piber kam neuer Schwung. Nach Einwendungen gegen das Luxushotel vom Land Steiermark wurde das örtliche Entwicklungskonzept seitens der Gemeinde wie berichtet überarbeitet und neu eingereicht. Nun sind weitere Korrekturen fällig. Gemäß der Abteilung 13 des Landes Steiermark (Umwelt und Raumordnung) sind im ursprünglichen Konvolut etwa Planungsbegründungen anzuführen, Wortlaute zu ergänzen oder Begriffe eindeutig zu definieren. Köflachs Gemeinderat beschloss am 28. März 2023 einstimmig, dass diese Änderungen vorgenommen werden und das Konzept zur wohl letztmaligen Begutachtung an den zuständigen Sachverständigen geschickt wird. Wird das Konzept akzeptiert, kann mit der Detailplanung begonnen werden. Ob der geplante Baustart im Jahr 2024 hält, bleibt abzuwarten.