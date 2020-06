Die Projektwerber sprechen vom "besten Themenresort Europas für Pferdebegeisterte". Um 120 Millionen Euro wird ein 5 Sterne Superior Hotel mit 200 Zimmern und Suiten am Areal des Lipizzanergestüts in Piber errichtet. Mit 400 Arbeitsplätzen soll das Hotel zu einem der größten Arbeitgeber der Region werden.

Das Themenresort besticht durch eine extravagante Architektur © Atelier Thomas Pucher

Auf dem Areal des Lipizzanergestüts Piber in Köflach wird ein riesiges Tourismusprojekt verwirklicht: Um 120 Millionen errichtet die Investorengruppe "Urban Future Holding" mit Architekt Thomas Pucher an der Spitze das "Lipizzaner-Resort Piber" in der Landschaft des weststeirischen Hügellandes errichtet. Die Konzeption des Projekts als Ergänzung und Erweiterung des Gestütes wurde in engster Abstimmung mit der Spanischen Hofreitschule erarbeitet. Das Hotel soll vor allem durch seine einzigartige Architektur zum Anziehungspunkt werden. Seit 2016 laufen die Gespräche zwischen Bürgermeister Helmut Linhart, der Investgo