Begonnen hat alles mit einem Überlebenstraining in der Natur, erinnert sich die ausgebildete Wald- und Kräuterpädagogin Daniela Talker-Huiber aus Bärnbach: "So habe ich über eine Wildnisschule Zugang zu den Maori in Neuseeland erhalten." Zwei Monate hat sie mit den Mitgliedern des indigenen Volkes gelebt und Einblick in ihre Weise zu denken, aber auch ihre Verbundenheit mit der Natur bekommen. Dort tanzte sie nicht nur den rituellen Maori-Tanz Haka, sondern wurde auch in Handwerkskünste wie das Feuermachen oder die Jagd samt Verarbeitung der Beute eingeführt.