Auch wenn hinter den vielen Erfolgsgeschichten der Wirtschaftstreibenden in der Lipizzanerheimat Tradition und Erfahrung stecken, macht der technische Fortschritt nicht vor den Bezirksgrenzen halt: Mit "Liz" begrüßte die Stimme einer Künstlichen Intelligenz die rund 200 Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich am Donnerstag zum zweiten Regionskongress in der Jufa-Halle in Maria Lankowitz einfanden. Weil der persönliche Austausch Ziel der Veranstaltung war, griff dann aber doch Anja Zalar zum Mikrofon und moderierte durch den Abend.